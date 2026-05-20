Врачи Ижевска спасли упавшего на арматуру пациента

Мужчину выписали через 8 дней после операции. Фото: Минздрав Удмуртии

Торакальные хирурги Городской клинической больницы № 9 в Ижевске провели сложную операцию мужчине, который упал грудью на металлическую арматуру. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Несчастный случай произошел на стройке. Пострадавшего оперативно доставили в хирургическое отделение, где врачи провели все необходимые исследования и уточнили, что жизненно важные органы не задеты. Однако арматура прошла прошло всего в 1-2 сантиметрах от крупных сосудов.

Главная сложность заключалась в том, что арматура пробила грудную клетку насквозь. Извлечь ее требовалось так, чтобы не задеть внутренние органы и сосуды, питающие сердце.

Операционную бригаду составили торакальные хирурги Сергей Старовойтов и Анатолий Ворончихин, а также анестезиолог-реаниматолог Антон Касаткин. Врачи аккуратно удалили инородное тело, обработали рану и ушили поврежденные ткани. Вмешательство прошло успешно. Уже через восемь дней пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, – он продолжит лечение амбулаторно.

