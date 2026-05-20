Подросток утонул на пруду в Удмуртии

Вечером 19 мая на пруду у села Люк в Завьяловском районе утонул 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

По предварительной информации, подросток вместе с друзьями приехал на водоем, чтобы искупаться. Трагедия произошла, когда ребята решили переплыть пруд.

Тело нашли и извлекли из воды 20 мая.

