Подросток утонул на пруду в Удмуртии

Вечером 19 мая на пруду у села Люк в Завьяловском районе утонул 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
По предварительной информации, подросток вместе с друзьями приехал на водоем, чтобы искупаться. Трагедия произошла, когда ребята решили переплыть пруд.
Тело нашли и извлекли из воды 20 мая.
Видео: МЧС Удмуртии
