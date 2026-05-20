Годовалый малыш выпал из окна в Удмуртии

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП
Годовалый ребенок выпал из окна дома в Удмуртии. Об этом ВКонтакте сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.
Малыш получил тяжелые травмы, но, к счастью, остался жив. На момент произошедшего родители были дома. Несчастный случай произошел буквально за секунду.
Это уже второй подобный инцидент в Удмуртии за 2026 год. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра, убирать от подоконников мебель и другие предметы, по которым малыши могут забраться на подоконник, и установить на окна специальные замки.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Подросток утонул на пруду в Удмуртии
Температурный рекорд обновился в Ижевске 19 мая
Врачи Ижевска спасли упавшего на арматуру пациента