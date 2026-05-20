Пятилетний мальчик устроил пожар на частном участке в Удмуртии

Площадь пожара составила один кв. м.

Вечером 19 мая в одной из деревень Малопургинского района загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения, где проживает многодетная семья. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе региона.

В семье – супруги и трое детей двух, пяти и девяти лет. Причиной возгорания стали детские игры с огнем. Пятилетний мальчик нашел зажигалку и начал поджигать бумагу в уличном туалете, после чего бросил ее в ведро. Когда емкость загорелась, дети пяти и девяти лет испугались и выбежали на улицу.

В это время мать с двухлетним ребенком находилась в доме (отец был на работе). Увидев пламя, женщина бросилась искать детей. Дым заметили соседи – они вызвали пожарных и помогли хозяйке потушить огонь до прибытия подразделений. Площадь пожара составила один кв. м.

