Уголовное дело возбудили по факту смерти подростка на пруду в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши на пруду у села Люк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, подросток поехал на водоем, чтобы искупаться, но утонул, когда решил переплыть весь пруд. несчастный случай произошел 19 мая. Водолазы достали его тело на сушу на следующий день. Отмечается, что указанный водоем не является оборудованным местом для купания.

Правоохранители заключили, что ключевым фактором, способствующим трагедии, стал недостаточный контроль со стороны взрослых. Уголовное дело квалифицировал по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

