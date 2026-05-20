Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 10:50

Уголовное дело возбудили по факту смерти подростка на пруду в Удмуртии

17-летний юноша утонул в водоеме у села Люк
Виола Романова
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши на пруду у села Люк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, подросток поехал на водоем, чтобы искупаться, но утонул, когда решил переплыть весь пруд. несчастный случай произошел 19 мая. Водолазы достали его тело на сушу на следующий день. Отмечается, что указанный водоем не является оборудованным местом для купания.

Правоохранители заключили, что ключевым фактором, способствующим трагедии, стал недостаточный контроль со стороны взрослых. Уголовное дело квалифицировал по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подросток утонул на пруду в Удмуртии

Температурный рекорд обновился в Ижевске 19 мая

Врачи Ижевска спасли упавшего на арматуру пациента