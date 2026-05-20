Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке

Изначально пострадавшая сторона оценила моральный вред в 15 тысяч рублей. Фото: создано с помощью ИИ

Можгинский суд обязал гимназию № 8 выплатить компенсацию морального вреда ученице, которая пострадала во время занятия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. В классе, где находилась 8-летняя девочка, была включена ультрафиолетовая кварцевая лампа. В результате воздействия УФ-излучения школьница получила ожог роговицы глаза первой степени.

Изначально пострадавшая сторона оценила моральный вред в 15 тысяч рублей, но в процессе разбирательства снизила сумму требований в три раза. Ответчики признали претензии обоснованными.

Суд постановил взыскать в пользу ребенка 5 тысяч рублей.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подросток утонул на пруду в Удмуртии

Температурный рекорд обновился в Ижевске 19 мая

Врачи Ижевска спасли упавшего на арматуру пациента