Последний звонок в школах Ижевска в 2026 году будет посвящен городу мечты

Последние звонки будут проходить под лозунгом «Ижевск – город моей мечты»

В 2026 году ижевские школьники отметят «Последний звонок» во вторник, 26 мая. По традиции главной площадкой праздника станет Летний сад имени Горького, где пройдут основные мероприятия для выпускников. Об этом сообщила на пресс-конференции 20 мая министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова.

В этом году, отметили в правительстве республики, последние звонки будут проходить под лозунгом «Ижевск – город моей мечты». Суть в том, чтобы Ижевск стал таким городом, где школьники хотели бы продолжать учиться уже в местных вузах.

Во время празднования усилят меры безопасности. Управлению общественной безопасности совместно с сотрудниками МВД поручено обеспечить охрану общественного порядка. Также на мероприятиях будет дежурить Совет отцов.

Кроме того, в ведомстве напомнили: в день проведения «Последнего звонка» в Ижевске будет действовать полный запрет на розничную продажу алкоголя.

