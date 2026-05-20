Более 800 литров контрафактного алкоголя изъяли у двух жителей Ижевска

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД Удмуртии

Двух 51-летних жителей Ижевска задержали по подозрению в производстве и продаже контрафактной алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и СУ СК Удмуртии.

По данным правоохранителей, с лета 2025 года по май 2026-го мужчины оборудовали в гараже одного из задержанных систему по производству алкоголя, а затем начали изготавливать контрафактную водку и коньяк. Полученный алкоголь сообщники продавали в канистрах по 5 литров.

Во время обысков у мужчин нашли и изъяли более 800 литров алкогольной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Видео: МВД Удмуртии

Дело квалифицировали по части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт алкогольной продукции без маркировки, если такая маркировка и (или) нанесение информации обязательны, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Одного из мужчин отпустили под подписку о невыезде. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении второго задержанного.

