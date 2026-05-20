Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле

Дети остались живы

19 мая из окна третьего этажа дома на улице Степана Разина в Сарапуле выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

При падении малыш получил травмы, сейчас он находится на лечении в ижевской больнице. На момент произошедшего родители ребенка были дома.

Напомним, аналогичный случай произошел 16 мая в Ижевске. Годовалый малыш с помощью стула забрался на подоконник, а затем упал с третьего этажа. С травмами его доставили в больницу.

По факту инцидентов Следственный комитет организовал доследственные проверки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

