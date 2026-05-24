Гороскоп на 25 мая: Козероги получат власть, а Близнецы раскроют обман

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на понедельник для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов рабочая неделя начнется с необходимости оперативно решать задачи, которые накопились за время выходных. В отношениях с коллегами вероятны небольшие споры из-за распределения нагрузки, поэтому старайтесь аргументировать свою позицию спокойно. Домашние дела напомнят о себе необходимостью пополнить запасы продуктов на неделю вперед или оплатить коммунальные услуги.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Ваша природная выдержка поможет успешно пройти через любые бюрократические лабиринты и добиться нужного результата в оформлении бумаг. Финансовые перспективы выглядят многообещающе, однако реальные поступления могут немного задержаться из-за банковских проволочек. В отношениях с близкими возможны обсуждения вопросов недвижимости или планового ремонта в квартире. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, занимаясь любимым хобби.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Личные отношения могут потребовать вашего участия в решении проблем партнера, что отнимет немало душевных сил. В быту могут возникнуть мелкие неурядицы, связанные с работой интернета или мобильной связи, что заставит вас понервничать. Ваше самочувствие будет напрямую зависеть от умения делать короткие перерывы в течение рабочего дня. Возможны неожиданные встречи с бывшими коллегами, которые могут поделиться ценными сведениями о ситуации на рынке труда.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вам, скорее всего, придется помогать коллегам в завершении сложного отчета или участвовать в длительном производственном совещании. В отношениях с близкими наступает время для откровенных разговоров о распределении домашних обязанностей на неделю. Бытовая сфера потребует вашего внимания к чистоте в ванной комнате или на кухне – возможно, пришло время для генеральной уборки.

Лев (23 июля – 23 августа)

В карьере наступает момент, когда ваши таланты могут быть замечены кураторами крупных проектов, что откроет интересные перспективы. В личной жизни вероятны небольшие размолвки из-за нехватки вашего внимания к нуждам партнера из-за занятости на работе. Домашние дела могут потребовать вашего участия в решении вопросов, связанных с образованием детей. Старайтесь не давать поводов для слухов, обсуждая личную жизнь. Используйте свой авторитет для созидания, а не для давления на окружающих.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На рабочем месте вам удастся структурировать сложную задачу, к которой никто не решался подступиться из-за обилия мелких деталей. Финансовые вопросы потребуют холодного расчета: возможно, пришло время пересмотреть свои траты на транспорт. Вы можете почувствовать потребность в получении новых знаний, что сделает удачным выбор специализированной литературы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Возможны затяжные переговоры, в которых вам придется выступить в роли миротворца, чтобы привести стороны к общему знаменателю. В финансовой сфере намечается период стабильности, но звезды предупреждают о вероятности мелких штрафов за невнимательность к срокам платежей. В быту может возникнуть необходимость срочного ремонта мелкой техники, например, чайника или тостера. Здоровье не подведет, если вы уделите внимание осанке и не будете перегружать зрение долгой работой за монитором.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Может возникнуть ситуация, требующая от вас нестандартного подхода и умения быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах. Финансовая сторона дня выглядит оптимистично: не исключено получение известия о повышении оклада или одобрении кредита на выгодных условиях. В личной жизни возможны глубокие разговоры, которые помогут вывести отношения на новый уровень доверия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Этот понедельник станет временем амбициозных планов и поиска новых путей в профессии. В денежных делах звезды советуют проявить осторожность: возможны задержки выплат, на которые вы рассчитывали именно в этот день. Быт потребует внимания к организации хранения вещей в кладовке или на балконе, чтобы освободить пространство для жизни. Ставьте перед собой масштабные цели, но не забывайте о качестве выполнения текущих мелких задач.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги в начале недели почувствуют груз ответственности, но именно это подтолкнет вас к выдающимся результатам. Финансовая ситуация стабильна, однако звезды рекомендуют воздержаться от крупных инвестиций в новые проекты до конца недели. Отношения с близкими могут быть немного формальными из-за вашей погруженности в дела, постарайтесь найти время хотя бы для короткого звонка домой.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Финансовые вопросы могут напомнить о себе необходимостью погасить мелкий долг или оплатить услуги связи. Личная жизнь может преподнести приятный сюрприз в виде приглашения на интересное мероприятие, запланированное на ближайший вечер. Быт потребует вашего внимания к работе компьютерной техники или обновлению программного обеспечения. Будьте открыты для перемен, даже если они кажутся пугающими на первый взгляд.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Для Рыб понедельник станет днем, когда интуиция поможет обойти острые углы в профессиональной сфере. Личные отношения потребуют от вас большего участия в жизни партнера, возможно, стоит обсудить наболевшие вопросы в спокойной обстановке. Бытовая сфера может потребовать мелкого ремонта одежды или обуви – загляните в мастерскую по пути домой.

