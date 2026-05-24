НовостиПроисшествия24 мая 2026 6:06

Водитель Lada Granta погиб в ДТП под Глазовом

Второй участник аварии доставлен в больницу
По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на встречную полосу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Глазовском районе устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, около 22:50 23 мая на трассе Игра – Глазов 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал без цели обгона на полосу встречного движение, в результате чего столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 22-летнего мужчины.

Водитель легковушки погиб, второй участник ДТП с травмами доставлен в больницу.

