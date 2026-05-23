Покрышки загорелись у птицефабрики в Глазове

Фото: Администрация Глазова

Утром 23 мая у здания птицефабрики в Глазове произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Сообщение о возгорании поступило около 7:43.

По данным ведомства, горели старые автомобильные покрышки. Огонь не перекинулся на здание, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

На месте работали 12 специалистов и 5 единиц техники МЧС.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мизулина назвала фейком письмо в СК с просьбой проверить Главу Удмуртии

В Удмуртии первых добровольцев БАРС направили на подготовку

В Ижевске выросли цены на небольшие квартиры в новостройках