Распространенность курения в Удмуртии снизилась до 23,79%

Распространенность курения среди совершеннолетних жителей Удмуртии снизилась. Если на конец 2025 года показатель составлял 24,62%, то к концу апреля 2026-го он опустился до 23,79%. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Врачи напоминают о вреде курения. Привычка наносит серьезный урон организму. Табак провоцирует хроническую обструктивную болезнь легких, онкологию гортани, ротовой полости и легкого, а также сердечно-сосудистые патологии. Причем одинаково опасны как классические сигареты, так и вейпы с электронными устройствами нагревания табака. Специалисты предупреждают: распространенный миф о «безопасности» альтернативных способов курения не соответствует действительности – их пары разрушают организм даже активнее.

«Никотин, независимо от способа его поступления, вызывает зависимость и негативно влияет на гормональную систему. Он стимулирует выработку кортизола, что приводит к истощению надпочечников, повышает риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета», – пояснила врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера Удмуртии Светлана Блинова.

В республике работают 10 кабинетов и 6 школ помощи по отказу от курения. Они открыты на базе республиканских, городских и районных больниц. За весь 2025 год за поддержкой обратились 3803 человека, а только за первый квартал 2026-го – уже 624. Более четверти пациентов смогли полностью избавиться от пагубной привычки.

