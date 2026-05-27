Лариса Ярославцева избрана Главой Камбарского района

Лариса Ярославцева. Фото: соцсети Александра Журавлева

Новой Главой Камбарского района избрана Лариса Ярославцева. Об этом сообщил руководитель администрации Главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Ранее Ярославцева занимала пост первого замглавы администрации муниципалитета, а также врио Главы района. Выборы прошли 27 мая. Кандидатуру Ярославцевой поддержало большинство местных депутатов.

На место руководителя муниципалитета также претендовала помощник Главы Каракулинского района Елена Могилевская.

Напомним, прежний Глава Камбарского района Александр Галанов покинул пост в декабре 2025 года.

