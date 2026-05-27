Многодетным семьям Удмуртии начислят пересмотренное единое пособие

Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на детей Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Отделение СФР по Удмуртии с 27 мая начнет переводить средства тем многодетным родителям, которые ранее получили отказ из-за незначительного превышения дохода. В беззаявительном порядке ведомство пересмотрело 300 заявлений, касающихся 800 детей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на детей. В Удмуртии это 8 175 рублей ежемесячно на каждого ребенка в семье в возрасте до 17 лет. Уведомления о пересмотре прежнего решения уже направлены получателям через портал госуслуг.

«По новым правилам единое пособие установлено не с мая 2026 года, а с первого числа месяца подачи заявления о назначении выплаты. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода не более 10% было принято по январскому заявлению, то пособие будет выплачено с января 2026 года. Это условие распространяется на семьи, которым пособие выплачивалось ранее. Зачисление средств осуществим по 1 июня», – рассказал управляющий отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков.

В дальнейшем перечисление детских пособий будет происходить по стандартному графику – 3 числа каждого месяца. Так, выплату за июнь семьи получат в июле 2026 года.

