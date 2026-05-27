Днем 27 мая Ижевск накрыл мощный грозовой фронт, который менее чем за час превратил привычные городские магистрали в бурные потоки, а газоны – в белое месиво. «КП-Ижевск» собрала подборку из фото с последствиями непогоды.
По словам очевидцев, размер ледяных осадков достиг порядка двух сантиметров. Отдельные градины по форме напоминали мелкую дробь, но попадались и экземпляры, сопоставимые с вишней или лесным орехом. Удары стихии пришлись по кровлям автомобилей, козырькам подъездов и остеклению балконов.
Улицы города стремительно ушли под воду: системы ливневой канализации не справились с обрушившимся объемом осадков. Однако куда серьезнее оказались последствия, связанные с зелеными насаждениями. Порывы ветра повалили несколько деревьев. К счастью, по предварительным данным, никто из горожан не пострадал.
Напоминаем, по данным синоптиков, гроза ожидается и 28 мая. Жителям настоятельно рекомендуют не парковать машины под шаткими конструкциями и высокими деревьями, а также по возможности воздержаться от дальних поездок до стабилизации погоды.
