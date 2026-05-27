Сын погибшего в ДТП автобусом получит 1 млн рублей компенсации в Глазове

Место аварии. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Глазове суд утвердил мировое соглашение между родственником жертвы ДТП и работодателем водителя автобуса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Трагедия произошла 18 ноября 2024 года на улице Драгунова. 63-летний водитель автобуса ПАЗ сбил 72-летнего мужчину на пешеходном переходе. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Истец – сын погибшего – первоначально требовал с компании-работодателя виновника аварии 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако в ходе заседания стороны пришли к договоренности: ответчик согласился выплатить 1 млн рублей.

Заявитель отказался от изначальных требований. Суд утвердил мировое соглашение.

