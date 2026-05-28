НовостиПроисшествия28 мая 2026 15:01

Полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление
СУББОТИН Егор
Мужчину задержали в лесу на Як-Бодьинском тракте. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске 55-летний ранее судимый местный житель задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

В ходе личного досмотра у мужчины нашли три пакета, в котором находилось 248 г наркотического средства «мефедрон». В съемной квартире задержанного обнаружили тайник с еще 250 г запрещенных веществ.

«Задержанный пояснил, что является курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Партию запрещенного вещества он, по указанию куратора, забрал в Малопургинском районе для последующего сбыта на территории Удмуртии», - пояснили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

