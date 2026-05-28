В Балезинском районе введен режим ЧС

Ущерб устанавливается. Фото: Роман Ефимов

Последствия урагана на системах жизнеобеспечения Балезинского районаhttps://www.izh.kp.ru/online/news/6992154/ полностью устранить пока не удалось. Для мобилизации ресурсов и координации действия служб в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Водоснабжение в поселке и соседних деревнях восстановлено полностью, электроснабжение – частично. На электросетях сейчас работают 6 бригад из разных районов, – написал он в своих соцсетях. – Продолжается уборка упавших деревьев. Идут работы на соцобъектах».

По словам Главы, детские сады района должны возобновить работу с понедельника.

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии

