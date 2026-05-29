СК возбудил уголовное дело о нарушении прав жильцов 15 домов в Ижевске

Возбуждено уголовное дело. Фото: «Народный фронт» Удмуртии

Уголовное дело возбудили по факту нарушения прав жильцов многоквартирных домов на улице 9-ой Подлесной в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Напомним, из-за халатности управляющей компании в домах не провели проверку вентиляционных каналов. Без своевременного контроля газовая компания не может подавать ресурс в квартиры, т.к. это может быть опасно. В итоге порядка 15 домов остались без газа, а т.к. горячее водоснабжение в микрорайоне обеспечивают газовые колонки, то и без ГВС.

Уголовно дело квалифицировали по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следственными органами будут приняты необходимые меры по восстановлению нарушенных прав жильцов. Действиям (бездействию) ответственных лиц управляющей компании будет дана надлежащая правовая оценка», – сказали правоохранители.

