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НовостиОбщество3 июня 2026 4:20

Реконструкция дороги «Ижевск – Аэропорт» идет с опережением графика

Движение по дороге к аэропорту планируют открыть в конце года.
Дмитрий Соколов
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Работы по масштабной реконструкции дороги «Ижевск – Аэропорт» выполняются с опережением графика, сообщил глава Минтранса Удмуртии Геннадий Таранов.

На этой неделе началось асфальтирование временных объездных участков, проложенных для обеспечения движения в период ремонта, а также продолжаются работы в районе моста через реку Позимь.

Министр отметил, что планирует ввести рабочее движение по обновленной трассе к концу года, несмотря на то что отключение линии электропередачи вблизи стройплощадки запланировано лишь на 1 июля. По его словам, реконструкция не прекращалась даже во время паводка и ведётся «несмотря на то, что где то энергетики не успели выполнить свои работы».

В рамках проекта дорогу расширят до четырех полос, построят новый мост через Позимь и эстакаду над железнодорожными путями.

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