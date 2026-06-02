Беременную закладчицу и ее подельника задержали в Ижевске с наркотиками

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД Удмуртии

В Ижевске на улице Тимирязева полицейские задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Фигурантами стали ранее судимые 27-летний местный житель и его 42-летняя знакомая, находившаяся на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

В сумке женщины стражи порядка обнаружили пакет со свертками, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство. Задержанные, как установило следствие, работают закладчиками в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. Оба сами являются наркозависимыми. Оптовую партию они забрали в лесополосе на улице Холмогорова и планировали сбывать на территории города.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, его знакомой – подписку о невыезде. Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.

