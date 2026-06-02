Жителя Удмуртии осудят после ДТП с двумя погибшими в Алнашском районе

Сторона потерпевших требует от обвиняемого 13 млн рублей. Фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Можгинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Алнашского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

По версии следствия, авария произошла в декабре 2025 года на дороге в направлении села Грахово. Управляя автомобилем УАЗ «Патриот», мужчина не учел дорожную обстановку и погодные условия, допустил съезд на обочину, после чего машина ушла в занос и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались. Еще один человек – пассажир УАЗа – получил тяжелые травмы.

Как сообщили в суде, в рамках уголовного дела заявлены четыре гражданских иска о компенсации морального вреда. Общая сумма требований составляет 13 млн рублей.

Продолжение рассмотрения дела назначено на 18 июня.

