В Ижевске на три недели ограничат движение по улице Бабушкина

Реконструкция сетей ливневой канализации на улице Бабушкина продлится до 25 июня. Фото: пресс-служба Администрации Ижевска.

В Ижевске с 4 июня вводится временное ограничение движения транспорта по улице Бабушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд будет закрыт на участке от улицы Академика Павлова до улицы Ухтомского. Ограничения начнут действовать с 9:00 4 июня и продлятся до 17:00 25 июня. Причина – проведение реконструкции сетей ливневой канализации.

Власти Ижевска призывают автомобилистов заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда.

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