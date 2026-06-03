В Удмуртии аграрии приступили к заготовке кормов для скота

Аграрии Удмуртии скосили уже 723 гектара люцерны и озимой ржи, заготовив 4 тысячи тонн сенажа для дойного стада Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Удмуртии начался следующий этап полевых работ – заготовка кормов, которые составляют основу рациона сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Первыми к этой работе приступили аграрии Воткинского, Каракулинского, Малопургинского и Сарапульского районов. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин, они уже скосили 723 гектара люцерны и озимой ржи, заготовили 4 тысячи тонн сенажа. Министр подчеркнул, что от качества и объема заготовленных кормов напрямую зависят здоровье животных и продуктивность дойного стада.

Специалисты отмечают: важно соблюдать технологию и завершить укос трав в оптимальные фазы вегетации, чтобы корма сохранили максимальную питательную ценность. В рацион животных также добавят кукурузу и горох, которые содержат много протеина. Эти культуры в этом году высеяли на площади 44 тысячи гектаров.

Одними из первых на кормозаготовку выехали комбайнеры каракулинского хозяйства «40 лет Победы». Его руководитель Дмитрий Гребенев пояснил, что в этом году работы начали раньше обычного благодаря хорошей погоде и готовности техники. Задача сезона – заготовить корма не просто в большом объеме, а с высоким содержанием обменной энергии, чтобы получить больше молока зимой.

Параллельно в республике завершается яровой сев. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 240 тысячах гектаров, осталось досеять около 25 тысяч. Посадка картофеля выполнена на 67%, капусты, свеклы и моркови – на 58%.

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