Сотрудники сарапульской больницы потушили пожар до приезда МЧС

Сотрудники больницы Сарапула справились с огнем с помощью подручного огнетушителя Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В административном корпусе Сарапульской городской больницы, расположенном на улице Молодежной, оперативно потушили загоревшийся светильник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Персонал медучреждения применил огнетушитель еще до того, как на место прибыли пожарные расчеты. Очаг возгорания оказался небольшим – огонь задел площадь не более одного квадратного метра.

Предварительную причину специалисты связывают с коротким замыканием в потолочном светильнике. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Сотрудники ведомства продолжают уточнять обстоятельства случившегося.

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