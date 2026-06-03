На трех перекрестках Ижевска появятся новые пешеходные переходы

В Первомайском районе Ижевска регулируемые переходы появятся сразу на двух перекрестках Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске принято решение обустроить три дополнительных пешеходных перехода на городских перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующие документы уже опубликованы на официальном сайте мэрии. Один нерегулируемый переход организуют в Ленинском районе – на пересечении улиц Степной и Областной. Еще два перехода, но уже регулируемых, появятся в Первомайском районе: на перекрестках Карла Маркса – Ястребовский, а также Горького – Либкнехта.

Городским службам поручили установить на этих участках дорожные знаки и светофоры, а также нанести свежую горизонтальную разметку. Работы направлены на повышение безопасности как автомобилистов, так и пешеходов.

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