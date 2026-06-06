Погода в Ижевске 7 июня: +21°C и небольшие дожди

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В ночь на 7 июня температура в Ижевске опустится до +11°C, днем воздух прогреется до +21°C, сообщает пресс служба регионального Гидрометцентра.

В воскресенье синоптики прогнозируют больше солнца, но не исключают кратковременные дожди. Ветер северный, 5–10 м/с.

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