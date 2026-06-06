В Удмуртии за неделю произошло два пожара по вине детей

Баня сгорела в Уве после игр детей со свечой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Два возгорания, причиной которых стала детская неосторожность при обращении с огнем, зарегистрировали в Удмуртии на этой неделе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, 2 июня в поселке Ува загорелась баня. Огонь повредил кровлю строения на площади 20 кв. м. По предварительным данным, перед происшествием на чердаке играли пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет. Один из мальчиков зажег свечу и оставил ее на пластиковой полке. Хотя ребенок утверждает, что потушил огонь перед уходом, спустя некоторое время хозяйка заметила дым из-под крыши.

Еще один пожар произошел 4 июня в поселке Балезино. Там вспыхнул расселенный двухэтажный деревянный дом площадью 144 кв. м. Как установили специалисты, семилетний мальчик проник в здание и начал поджигать спички. Одна из них попала на диван, который загорелся. Испугавшись, ребенок убежал с места происшествия.

По данным спасателей, с начала года в республике произошло уже 13 пожаров, связанных с детской шалостью с огнем.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске 6 июня: до +18°C днем и кратковременные дожди

Ижевские хирурги вернули слух жителю Удмуртии

Ремонт дороги в переулке Ястребовском завершился в Ижевске