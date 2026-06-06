Два человека пострадали в ДТП на трассе «Ижевск – Ува» из-за выбежавшего на дорогу лося

Пострадали водитель и пассажирка автомобиля. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Два человека пострадали в результате ДТП с участием дикого животного, которое произошло вечером 5 июня в Увинском районе Удмуртии.

По предварительным данным, около 22:50 на 44-м километре трассы «Ижевск – Ува» 32-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть.

В результате аварии водитель получил травмы. Находившаяся в салоне 43-летняя женщина получила множественные повреждения и была доставлена в больницу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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