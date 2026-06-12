Без перекрытия движения: как в Ижевске ремонтируют важную дорогу к «Альтаиру»

На время ремонта популярную у водителей Ижевска дорогу не стали перекрывать и оставили одну полосу для движения. Фото: Дмитрий Соколов

В Ижевске продолжается масштабный ремонт дорог в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в планах 60 объектов, протяженность более 110 км. Дороги – это каркас, который создает базовый комфорт для ижевчан. За ближайшие два года ситуацию мы должны полностью изменить. План по дорожному фонду сохранен на уровне текущего года – более 20 млрд рублей», – анонсировал ремонтную кампанию в декабре 2025 года Глава Удмуртии Александр Бречалов.

В этом сезоне в Ижевске по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние улицы Свободы, Гагарина, Нижнюю, Ястребовский переулок.

Также в планах на ремонт два участка дороги от Славянского шоссе и Воткинского шоссе, ведущие к заводу «Альтаир». Первый ремонтируется по национальному проекту, второй – на средства региональной субсидии, которая выделена Ижевску по решению Главы Удмуртии Александра Бречалова.

Корреспондент IZHLIFE побывал на объектах ремонта и узнал, чем эти участки важны для города и какие современные технологии применяются при их ремонте.

Новое дорожное покрытие и крепкое основание

К августу на дороге к заводу «Альтаир» со стороны Славянского и Воткинского шоссе планируется полностью обновить дорожное покрытие, общая протяженность двух объектов - 1,3 км. Сейчас подрядчик завершил фрезерование старого асфальта на участке от Славянского шоссе, обустроил основание из органоминеральной смеси, приступил к укладке нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона.

«На этом объекте обустроено основание из органоминеральной смеси. Она позволяет заменить 40-сантиметровую «подушку» из щебня в основании на 15 см современного и очень прочного материала, который исключает образование колейности на дорогах. Второй год подряд в Ижевске при ремонте улиц используется эта технология. Практика показывает, что органоминеральная смесь выгоднее и с точки зрения содержания, и в экономическом плане», – рассказал заместитель главного инженера подрядной организации «Радонеж дорожные конструкции» Сергей Довбня.

Движение по дороге к заводу «Альтаир» во время ремонта решили не перекрывать из-за ее востребованности среди автомобилистов.

«Это дорога ведет к лыжной базе “Снежинка”, к Республиканскому ветеринарному центру, ей пользуются жители микрорайона “Столичный”», – рассказала о значимости ремонтируемой дороги председатель Городской думы Ижевска Любовь Зайцева.

Дорожники Ижевска все чаще используют органоминеральную смесь для обустройства основания дороги. Специалисты уверяют, что содержать такую дорогу легче, чем дороги с основанием из щебня и песка. Фото: Дмитрий Соколов

Укрепят обочины и сделают тротуар

Одновременно с ремонтом проезжей части вдоль дороги от Славянского шоссе до завода “Альтаир” планируется обустроить тротуар протяженностью 800 метров и укрепить обочины. На участке от Воткинского шоссе отремонтируют уже существующий тротуар.

«Тротуар здесь необходим, поскольку пешеходного сообщения между микрорайоном “Столичный” и Славянским шоссе вообще не было. Все ходили по обочине либо по проезжей части, вынужденно нарушая правила дорожного движения. Сейчас здесь появится хороший тротуар. Дополнительно решается вопрос об обустройстве наружного освещения на этом участке», – рассказал заместитель начальника Службы благоустройства Ижевска Марат Чемалтынов.

Помимо объектов, ремонтируемых по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в столице Удмуртии в этом году планируется привести в порядок еще несколько участков дорог в рамках программ «Пешеходный Ижевск» и «Межквартальный Ижевск».

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