Пешеход пострадал в столкновении двух авто в Можге

В аварии пострадал пешеход. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Два авто столкнулись на улице Можгинской в Можге вечером 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

48-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь по второстепенной дороге, не пропустила «Ладу Веста» под управлением 39-летнего мужчины, который проезжал по главной, и врезалась в него. После удара «Ладу» отбросило в сторону, и машина наехала на 44-летнего мужчину на обочине.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Пешеход получил травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

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