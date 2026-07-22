Грозы ожидаются в Удмуртии 23 июля

Гроза ожидается в Удмуртии Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Утром и днем 23 июля местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Местных жителей просят во время грозы избегать отдельно стоящих деревьев и высотных строений, а в случае ЧП – звонить по номеру «112».

Напомним, ранее «КП–Ижевск» делилась подробным прогнозом погоды на неделю.

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