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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:30

Пенсионер на «Шевроле Нива» сбил ребенка на пешеходном переходе в Сарапуле

Девочка получила травмы
Виола Романова
Пешеход получила травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Пешеход получила травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 21 июля на улице Электрозаводской в Сарапуле произошло ДТП с несовершеннолетней пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

69-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не уступил дорогу 12-летеней девочке, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

Пешеход получила травмы.

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