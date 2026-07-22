Школьницу из Ижевска осудили за хранение наркотиков

Ижевская школьница получила полтора года воспитательной колонии за наркотики Фото: Архив КП.

16-летняя школьница из Ижевска признана виновной в незаконной покупке и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

25 декабря 2025 года полиция задержала девочку в подъезде многоэтажного дома на Воткинском шоссе. При обыске у нее нашли и изъяли запрещенные вещества.

На период следствия обвиняемая находилась в заключении под стражей. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в воспитательной колонии. Однако, руководствуясь частью 2 статьи 92 УК РФ, суд освободил девочку от реального отбывания срока и направил её в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения 18 лет.

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