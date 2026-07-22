Горячую воду отключили в 111 домах Ижевска

ГВС отключили с 22 июля по 4 августа Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

С 22 июля по 4 августа в Устиновском и Октябрьском районах Ижевска пройдут гидравлические испытания теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала «Т Плюс».

Энергетики проверят трубы с помощью повышенного воды для выявления и устранения дефектов перед началом отопительного сезона. На время работ приостановят нагрев горячей воды в домах по следующим адресам:

– улица 10 лет Октября, 80;

– улица Ворошилова, 37А;

– Воткинское шоссе, 200, 204, 292;

– улица Салютовская, 3, 57, 67, 71, 75, 77А;

– улица Тепличная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 20, 20А, 30;

– улица Трактовая, 8, 16.

– улица 1-я Подлесная, 1, 3, 68, 72;

– улица 3-я Подлесная, 29А;

– улица 30 лет Победы, 2, 4А, 4Б, 4В, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17А, 19А, 19Б, 20, 20А;

– улица 50 лет Пионерии, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

– улица Береговая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

– улица Кирова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 22, 40А, 46, 56, 76, 98;

– улица Максима Горького, 161, 163;

– улица Нижняя, 2;

– улица Песочная, 2, 2/1, 4А, 4Б, 11А, 11Б;

– улица Школьная 1, 7, 9, 11, 13.

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