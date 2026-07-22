Реверсивное движение ввели на участке федеральной трассы в Удмуртии

Водителей просят быть внимательнее. Фото: нейросеть

На участке федеральной трассы в Алнашском районе Удмуртии (с 381 по 384 км) ввели реверсивное движение, скоростной режим ограничен 50 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения связаны с работами по «устройству слоев износа».

«Дорожники выполняют фрезерование старого покрытия с последующей укладкой выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Завершение работ запланировано на август 2026 года», - сообщили в учреждении.

Водителей просят учитывать информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда.

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