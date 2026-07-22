Погода в Ижевске на 23 июля: грозы и жара до +30°С

Хорошего дня! Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, в Ижевске ожидается солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.

Столбик термометра в дневные часы поднимется до +28°..+30°С, ветер южный, 7-12 м/с.

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