Ребенок утонул на пруду в Удмуртии

Жителей призывают не отпускать детей к водоемам без присмотра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Днем 22 июля трагедия произошла в Увинском районе – на пруду в селе Булай утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Тело школьника обнаружили и достали на берег очевидцы.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются следственные органы.

Продолжение: по факту гибели школьника возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

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