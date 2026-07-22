Ребенок утонул на пруду в Удмуртии

Днем 22 июля трагедия произошла в Увинском районе – на пруду в селе Булай утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Тело школьника обнаружили и достали на берег очевидцы.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются следственные органы.
Продолжение: по факту гибели школьника возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 109 УК РФ, «Причинение смерти по неосторожности»), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.
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