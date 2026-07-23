Подрядчика для сноса недостроя у Центра психического здоровья ищут в Ижевске

В Ижевске хотят снести недострой возле Центра психического здоровья. Фото: Ксения Аксенова

Шестиэтажный недострой на улице 30 лет Победы в Ижевске планируют снести. Торги по поиску подрядчика для выполнения работ появились на сайте госзакупок.

Начальная цена лота составляет 10 тысяч рублей. Подвести итоги и выбрать подрядчика должны 24 июля.

Напомним, здание начали строить в 1992 году. В разные годы здесь планировали разместить гостиницу, общежитие и учебно-лабораторный корпус Удмуртского государственного аграрного университета. Но из-за нехватки финансирования работы так и не закончили.

Сейчас этот участок находится на балансе правительства Удмуртии, в дальнейшем его передадут для строительства первого в республике хосписа. Ранее «КП-Ижевск» рассказывала, как будет выглядеть учреждение и почему его нельзя обустроить в уже имеющемся здании.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-министру природных ресурсов Удмуртии запросили семь лет колонии

Ребенок утонул на пруду в Удмуртии

Квартиру с дефектами предоставили переселенцу из аварийного жилья в Удмуртии