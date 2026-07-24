Часть фигурантов дела подтвердили свою причастность к преступлениям. Фото: пресс-служба Росгвардии Удмуртии

Организованную группу, занимавшуюся организацией занятия проституцией с участием несовершеннолетних, задержали в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службах Росгвардии и СУ СК Удмуртии.

В состав преступной группы вошли семеро жителей Удмуртии, Татарстана и Краснодарского края. По данным следствия, в 2025-2026 годах фигуранты создали устойчивую структуру с четким распределением ролей: в группу входили администраторы притонов и водители-охранники. Злоумышленники организовали систематическое оказание интимных услуг на территории четырех районов Ижевска – Первомайского, Устиновского, Ленинского и Индустриального. Для противоправной деятельности использовались специально оборудованные помещения, а также привлекались лица, не достигшие 18 лет.

В Ижевске задержали группу, организовавшую занятие проституцией с несовершеннолетними Видео: СУ СК Удмуртии

В рамках расследования проведены обыски по местам жительства фигурантов и в притонах. Изъяты крупные суммы денег, компьютерная техника, документация, подтверждающая преступную деятельность, а также предметы и приспособления для оказания интимных услуг. Следователи допросили более 10 женщин, оказывавших услуги, а также фигурантов, подтвердивших причастность к преступлениям. Продолжается сбор и закрепление доказательств.

Напомним, ранее в изготовлении порнографии с десятью девочками и одним мальчиками в возрасте от 12 до 16 лет обвинили жителя Удмуртии.

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