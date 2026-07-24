Жителя Ижевска осудят за поджог автомобиля

Уголовное дело направлено в суд. Фото: создано с помощью ИИ

28-летнего жителя Ижевска осудят по обвинению в умышленном поджоге автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, в апреле 2026 года пьяный обвиняемый проходил по стоянке на улице Автозаводской и из хулиганских побуждений решил поджечь припаркованную машину. В итоге автомобиль сгорел дотла. Сумма причиненного ущерба составила 350 тысяч рублей.

Уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) направлено в суд.

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