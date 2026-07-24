Предприниматель из Удмуртии выпустила 342 кг бульона из неизвестного сырья

Готовая продукция была реализована в розничные сети Ижевска и Казани. Фото: создано с помощью ИИ

В поселке Игра индивидуальный предприниматель Коровина С.В. выработала 342 килограмма замороженного говяжьего бульона из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В июле 2026 года предприниматель задекларировала выпуск 342 кг говяжьего бульона, однако в качестве сырья списала лишь 24 кг свинины. Говядина в составе сырья отсутствовала, что не соответствует заявленному типу продукции и не позволяет подтвердить ее безопасность.

Готовая продукция была реализована в розничные сети Ижевска и Казани.

Выявленные факты являются нарушением закона РФ «О ветеринарии», федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и других нормативных актов. Уполномоченному лицу направлено предупреждение во ФГИС «Ветис.Паспорт», а индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства.

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