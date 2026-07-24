Суд в Удмуртии подтвердил приговор медсестре, по вине которой погибла пациентка

Приговор оставили без изменения. Фото: пресс-служба судов Удмуртии

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор Сарапульского городского суда в отношении 41-летней медсестры, признанной виновной в причинении смерти пациентке по неосторожности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Трагедия произошла в мае 2024 года в Сарапульской городской больнице. Медицинская сестра-анестезист отделения реанимации, исполняя свои обязанности, не проверила наличие противопоказаний у пациентки к вводимым препаратам и не оценила риск развития аллергической реакции. Не имея врачебного назначения, по личной просьбе потерпевшей она сделала инъекцию и поставила капельницу. Вскоре после введения лекарств у женщины развился анафилактический шок. Несмотря на своевременную реанимацию, пациентка скончалась.

Суд первой инстанции назначил медсестре наказание в виде одного года ограничения свободы, однако освободил ее от отбывания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была отменена.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына погибшей, взыскав с медицинского учреждения, где работала осужденная, компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

На протяжении всего следствия и суда медсестра свою вину не признавала. Защита настаивала на отмене приговора за отсутствием состава преступления и просила оправдать подсудимую, а также отменить решение по гражданскому иску. Однако судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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