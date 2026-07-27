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НовостиОбщество27 июля 2026 6:12

Сотрудников склада Wildberries в Сарапуле эвакуировали из-за угрозы БПЛА

Прилетов по центру не было
Виола Романова
Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности

Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

27 июля в Сарапуле эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB.

Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности в рамках введенного в республике режима «Опасное небо». По последним данным, прилетов по складу не было. О возобновлении работы объекта будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее Глава Удмуртии сообщил, что сегодня в регионе фиксируется самая массированная за последнее время атака дронами.

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