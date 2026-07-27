Сотрудников склада Wildberries в Сарапуле эвакуировали из-за угрозы БПЛА

Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

27 июля в Сарапуле эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB.

Эвакуацию провели в соответствии с требованиями безопасности в рамках введенного в республике режима «Опасное небо». По последним данным, прилетов по складу не было. О возобновлении работы объекта будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее Глава Удмуртии сообщил, что сегодня в регионе фиксируется самая массированная за последнее время атака дронами.

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