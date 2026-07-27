Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Удмуртии

Пострадавших увезли в больницу. Фото: ЕДДС Игринского района

Днем 26 июля на участке федеральной трассы у деревни Сундур произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Xray и Kia Cerato. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Игринского района.

В аварии пострадало 5 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в стационар Игринской районной больницы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии 27 июля

Александр Бречалов: Мы отражаем самую массированную атаку БПЛА за последнее время

Водитель «ВАЗа» насмерть сбил 29-летнюю девушку на федеральной трассе в Удмуртии