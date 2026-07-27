Старинную шкатулку нашли в ходе экспедиции в Удмуртии

Шкатулку нашли во время экспедиции. Фото: vk.ru/arh.nasledie

Во время экспедиции в Удмуртии участники волонтерского движения восстановления храмов «Под куполом небес» нашли шкатулку XIX века. Об этом сообщается в группе движения ВКонтакте.

Внутри шкатулка оказалась доверху заполнена пустыми советскими портсигарами.

Фото: vk.ru/arh.nasledie

Находку планируют отдать в музей.

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