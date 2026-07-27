Парламент Удмуртии досрочно прекратил полномочия депутата Рашита Абашева

Рашит Абашев сам подал заявление о сложении полномочий депутата Госсовета Удмуртии. Фото: vk.com/id534964811

Республиканский парламент удовлетворил заявление Рашита Абашева о досрочном сложении депутатских полномочий. Такое решение принято на очередной сессии Госсовета Удмуртии, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Напомним, директор производства детской мебели «Красная звезда» в Можге подал заявление об отставке самостоятельно. В начале июля Верховный суд Удмуртии утвердил ему приговор по делу о сокрытии почти 20 миллионов рублей средств предприятия в рамках процесса взыскания недоимки по налогам и страховым взносам. Директор свою вину не признал.

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