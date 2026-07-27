Четырехлетнего ребенка и шестерых взрослых спасли на пожаре в Ижевске

59-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Фото: МЧС Удмуртии

Ночью 26 июля в двухэтажном многоквартирном доме в городке Машиностроителей в Ижевске произошел пожар, из которого эвакуировали семерых человек, включая 4-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Возгорание началось около 23:30 в квартире на первом этаже. Дым из окна заметили двое прохожих. Они зашли в подъезд, постучали в дверь, но никто не открыл. Предположив, что внутри есть люди, мужчины вскрыли замок и обнаружили у входа лежащую без сознания 59-летнюю хозяйку. Они вынесли ее на улицу, привели в чувство и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения.

В подъезде было плотное задымление, дым проник в соседние квартиры. Пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно. Еще семерых спасали пожарные: троих, включая 4-летнюю девочку, вывели через окно первого этажа; двоих спустили со второго этажа с помощью трехколенной лестницы; еще одного человека вывели из подъезда в маске-самоспасателе.

В результате пожара повреждены отделка и имущество в квартире на площади 10 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в светильнике.

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