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НовостиПроисшествия27 июля 2026 13:20

Подростки на электросамокатах врезались в автобус и скорую помощь в Ижевске

Несовершеннолетних в травмами увезли в больницу
Виола Романова
Решается вопрос о привлечении представителей несовершеннолетних к ответственности. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Решается вопрос о привлечении представителей несовершеннолетних к ответственности. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 26 июля в Ижевске произошло сразу два ДТП с участием подростков на электросамокатах. Об авариях сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Так, в 17:50 на улице Удмуртской в районе первого корпуса УдГУ 12-летний мальчик на электросамокате пересекал проезжую часть в неположенном месте и врезался в автомобиль скорой помощи.

Второй случай произошел в 20:30 на улице Красноармейской. 53-летний водитель автобуса сбил 16-летнюю девушку на самокате, которая проезжала по пешеходному переходу, не спешившись.

Оба подростка получили травмы. С мест аварий их увезли в больницу. Решается вопрос о привлечении представителей несовершеннолетних к ответственности. Кроме того, на девочку-подростка составили административные материалы.

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